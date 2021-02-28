شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا بقائمة سموحة لمواجهة الجونة.. وغيابات بالجملة فى خط الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى فريق الكرة بنادى سموحة من غيابات بالجملة قبل السفر إلى القاهرة والمبيت اليوم بأحد الفنادق ثم التوجه لمطار القاهرة والسفر للغردقة لمواجهة الجونة الثلاثاء المقبل بالدورى. ويفتقد سموحة للخماسى حسام حسن هداف الفريق ولاعبى خط الدفاع بالكامل محمد عبد المنعم ورجب نبيل وأحمد جمال بالإضافة إلى حليمو، لذا قرر أحمد سامى المديرالفنى لسموحة السفر بقائمة تضم 20 لاعبا وهم:

خط الدفاع : خالد عبد الفتاح و محمود البدرى و محمود معاذ وأطهر الطاهر ومحمد الترهونى و محمد شكرى

خط الوسط : أحمد حمص و محمد ليلة و شريف رضا و محمد كناريا و اسلام جمال و مصطفى فتحى و رفيق كابو و عبد الكبير الوادى

خط الهجوم : ديريك نسينامبى و احمد عبد القادر و عرفه السيد و محمد رزق