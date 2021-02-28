شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف وأجايى يقودان هجوم الأهلى أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته ضد طلائع الجيش، والمحدد لها السابعة والنصف مساء اليوم باستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى : محمد الشناوى

الدفاع : محمود وحيد – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هانى

الوسط : حمدى فتحى – السولية – الشحات – قفشة

الهجوم : محمد شريف – أجايى

بينما يجلس مروان محسن وكهربا على دكة البدلاء فى الوقت الذى حافظ محمود وحيد على تواجده فى التشكيلة الحمراء.

ويعود فريق الأهلي للظهور فى مسابقة الدوري المصري اليوم، الأحد، عندما يلتقى مع طلائع الجيش ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري الممتاز، بعد غياب استمر 33 يوما بسبب انشغال الفريق الأحمر بالمشاركة فى بطولتي كأس العالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا، حيث خاض الفريق الأحمر