شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تتبرع بثمن قرطها الذهبى لتجديد عقد ساسي بالزمالك.. واللاعب يعدها بالبقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموقع الرسمى لنادى الزمالك عن حضور السيدة سوزان محمد قنديل، إحدى مشجعات الفارس الأبيض، إلى مقر النادى من أجل التبرع بمبلغ مالى قيمة قرطها الذهبى للمساهمة فى تجديد عقد التونسى فرجانى ساسى نجم الفريق.

وقال موقع الزمالك الرسمي، "يوما بعد يوم يثبت جمهور نادى الزمالك عشقه لكيان النادى، وأنه يضرب نموذجا فى الانتماء، والوفاء لعهد قطعه على نفسه بدعم النادى فى مختلف الأوقات، واليوم فوجئت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك بحكاية عشق جديدة للنادى بطلتها سيدة تدعى سوزان محمد قنديل.

وجاءت السيدة الزملكاوية لمقر النادي، ومعها مبلغ بسيط من المال عبارة عن ثمن قرطها الذهبى الذى باعته لتتبرع به للنادي بعد ما سمعته عبر وسائل التواصل الاجتماعى من أفكار ومقترحات بهذا الشأن.

واستقبل المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، السيدة العاشقة للزمالك ووجه لها الشكر على مشاعرها ورفض استلام المبلغ مؤكدا لها أنها نموذج للمشجع العاشق للكيان، والداعم له.

كما منح نائب رئيس النادى السيدة سوزان محمد قنديل علم النادى وتذكار خاص، ووعدها بمقابلة فرجانى ساسي لاعب وسط الفريق بناء على طلبها حيث ستوجه له رسالة من قلب أم للدولى التونسي.

واستقبل الدولى التونسى فرجانى ساسى السيدة سوزان قبل انطلاق المران، ولبى اللاعب رغبة مشجعة النادى واستقبلها بحفاوة بالغة، حيث طالبته بالاستمرار فى نادى الزمالك الفترة القادمة، ووعدها النجم التونسى بالبقاء من أجل جماهير النادى.



نائب رئيس الزمالك يستقبل السيدة سوزان



السيدة سوزان تتبرع بقرطها الذهبى للزمالك



فرجانى ساسى مع السيدة سوزان