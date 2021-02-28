شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل ملعب السلام استعدادا لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل حافلة فريق الأهلي إلى ملعب السلام لخوض مباراة طلائع الجيش فى الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء اليوم. وفور وصول حافلة الأهلى قام الجهاز الفني للفريق بمعاينة أرض الملعب قبل بدء المباراة التى يتطلع فيها الأهلي للفوز لمصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة من سيمبا التنزاني ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة واضعاً نُصب عينيه ضرورة الفوز من أجل العودة للانتصارات بعد الخسارة الأخيرة من سيمبا التنزاني ببطولة أفريقيا ، ويتطلع المارد الأحمر لتصحيح المسار بالفوز على طلائع الجيش.

ويعلم الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني ان الطلائع خصم صعب بدليل أنه قدم مباراة قوية أمام الأهلي منذ شهور قليلة في نهائي كأس مصر قبل أن يحسم الأهلي اللقب بضربات الجزاء الترجيحية.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بترتيب الدورى برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، خلف الزمالك المتصدر بـ29 نقطة من 12 مباراة، ومصر المقاصة صاحب المركز الثانى بـ23 نقطة من 14 مباراة، حيث لعب الأهلى 9 مباريات فقط حيث تتبقى له 4 مواجهات ضد سموحة والإسماعيلى وإنبى والزمالك وحال الفوز فيهم جميعا سيصل للنقطة 33 ويعتلى صدارة الدورى، وحال الفوز فى المباريات التى تم تأجيلها وعددها 3 سيصل للنقطة 30 ويتصدر الدورى بفارق نقطة عن الزمالك.

الاهلى ثانى أقوى هجوم بـ19 هدفا، بينما يأتى الزمالك فى المقدمة بـ21 هدفا كأكثر الفرق تسجيلًا فى الدورى المصري، ويعد المارد الأحمر أقوى دفاع فى الدورى المصرى بواقع 4 أهداف فقط دخلت شباكه ، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثانى بـ6 أهداف.

ويعود فريق الأهلي للظهور فى مسابقة الدوري المصري اليوم، الأحد، عندما يلتقى مع طلائع الجيش ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري الممتاز، بعد غياب استمر 33 يوما بسبب انشغال الفريق الأحمر بالمشاركة فى بطولتي كأس العالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا.