شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد أبو جبل وزيزو من قائمة الزمالك أمام وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها غدا الاثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك استبعاد محمد أبو جبل وأحمد سيد زيزو الذى يعانى من الإجهاد، وحازم إمام ومحمود عبد الرزاق شيكابالا للإصابة، وضمت قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد عواد.

خط الدفاع : محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبد السلام وعبد لله جمعة وأحمد فتوح و حمزة المثلوثي.

خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف "أوباما" ومحمد أشرف "روقا" واسلام جابر وإمام عاشور وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري وحميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل.

وتعد مواجهة وادى دجلة هى المباراة الوحيدة فى الدورى قبل صدام الزمالك مع الترجي الرياضي فى إطار مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدورى الممتاز برصيد 29 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيدا أمام غزل المحلة وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى.