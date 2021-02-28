شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. عبد الحميد الجندى أسطورة كمال الأجسام رفض الهجرة لأمريكا حبا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبد الحميد الجندى أحد رموز لعبة كمال الاجسام ، على كل المستويات المصرى والوطن العربى وأفريقيا، لأنه مؤسس الاتحاد المصرى والعربى والأفريقى، وشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولى. قام عبد الحميد الجندى بتأسيس الاتحاد المصرى عام 1972، و تولى رئاسته حتى 1993 ، وألف كتابا عن اللعبة عام 1980 تحت اسم دليل كمال الأجسام الحديث.

الجندى عرضت عليه أمريكا الهجرة إليها والعمل بالهندسة واحتراف كمال الأجسام والتمثيل لكنه رفض لارتباطه وحبه بمصر وعدم رغبته فى الهجرة، وذلك على هامش الدعوة التي تلقاها لمدة 50 يوما من الولايات المتحدة عام 1963 من قبل جو ويدر رئيس الاتحاد الدولي للمحترفين وقتها.

حقق الجندى عدة بطولات فى اللعبة، ويعتبر أول مصري يفوز بالمركز الأول فى بطولة العالم بكمال الأجسام علي جميع الأطوال مرتين متتاليتين : مستر يونيفرس 1963 لندن و 1964 باريس وحصل على المركز الثاني عام 1959 و 1961 و 1964