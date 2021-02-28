شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يجتمع بلاعبى الزمالك وتقسيم الفريق لمجموعات استعدادا لدجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وشرح خلالها بعض الأمور الخططية والأدوار المكلفين بها، وبعض التفاصيل الخاصة بلقاء وادى دجلة غداً.

وحث المدرب البرتغالي اللاعبين على التركيز والتفكير فى لقاء الغد، وعدم الانشغال بأى أمر آخر، وأدى اللاعبون فقرة تأهيلية بالكرة وبدونها.

وقسم الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو اللاعبين إلى مجموعات لأداء هذه الفقرة التى أشرف عليها باتشيكو بنفسه ومدحت عبد الهادي المدرب العام.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك للوصول باللاعبين إلى أعلى فورمة بدنية، قبل مواجهة وادي دجلة في السابعة والنصف مساء غدٍ على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري.

وتعد مواجهة وادى دجلة هى المباراة الوحيدة فى الدورى قبل الصدام مع الترجي الرياضي فى إطار مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى باتشيكو لتجربة كافة العناصر التى سيعتمد عليها فى مباراة الترجى، لاسيما أن الفريق الأبيض يبحث عن العودة من تونس بالثلاث نقاط، بعد التعادل مع مولودية الجزائر فى القاهرة، وتونجيث فى السنغال.

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدورى الممتاز برصيد 29 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيدا أمام غزل المحلة وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى.