تشكيل الأهلي.. ثنائي وسط.. وشريف يقود الهجوم أمام الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ14 من دوري we المصري التي تقام اليوم الأحد على ستاد الأهلي we السلام.

وتشهد المباراة عودة الأهلي إلى مسابقة الدوري بعد غياب دام أكثر من شهر للانشغال بكأس العالم للأندية، ودوري أبطال إفريقيا.

ويعود محمد شريف لقيادة هجوم الأهلي بعد غياب طويل عن اللعب أساسيًا، ويجاوره في الخط الأمام حسين الشحات، وجونيور أجايى.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - محمود وحيد

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية.

خط الوسط المهاجم: محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - جونيور أجايي.

المهاجم: محمد شريف.

وجاء على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي - ياسر إبراهيم - محمود كهربا - مروان محسن - أليو ديانج - سعد سمير - أكرم توفيق - والتر بواليا - طاهر محمد طاهر.