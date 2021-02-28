بعدما باعت "قرطها الذهبي".. ساسي يعد"عاشقة الزمالك" بالبقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقبل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك السيدة سوزان محمد قنديل إحدى مشجعات النادي قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وحرص ساسي على تلبية رغبة مشجعة النادي و استقبلها بحفاوة بالغة حيث طالبته بالاستمرار في نادي الزمالك الفترة القادمة ووعدها اللاعب بالبقاء من أجل جماهير القلعة البيضاء.

وجاءت السيدة الزملكاوية لمقر النادي، ومعها مبلغ بسيط من المال عبارة عن ثمن قرطها الذهبي الذي باعته لتتبرع به للنادي بعد ما سمعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أفكار ومقترحات بهذا الشأن.

واستقبل المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي السيدة العاشقة للزمالك ووجه لها الشكر على مشاعرها ورفض استلام المبلغ مؤكدا لها أنها نموذج للمشجع العاشق للكيان، والداعم له.

ومنح نائب رئيس النادي السيدة سوزان محمد قنديل علم النادي وتذكار خاص، ووعدها بمقابلة فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بناء على طلبها حيث ستوجه له رسالة من قلب أم للدولي التونسي.

وفي سياق اخر، أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها غدا الاثنين على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.