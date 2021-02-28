مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي.. سبب غياب زيزو عن مباراة وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أكد مصدر بالزمالك، أن أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأبيض، يغيب عن مواجهة وادي دجلة، بسبب معاناته من الإصابة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره وادي دجلة، غدا الاثنين، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة، غياب زيزو بسبب الإصابة. (طالع القائمة)

وقال مصدر بالزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي: "غياب أحمد سيد زيزو عن مباراة وادي دجلة جاء بسبب تعرض اللاعب لشد في العضلة الخلفية".

واختتم المصدر تصريحاته: "الجهاز الفني فضل إراحته من المباراة وتجهيزه لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا".

جدير بالذكر أن الزمالك يواجه الترجي التونسي في مباراة الجولة الثالثة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في 6 مارس المقبل.