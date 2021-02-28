"أزمة مسحات كورونا".. البنك الأهلي يوضح موقفه من قرار اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

قال أشرف نصار رئيس البنك الأهلي، إن ناديه لن يسدد الأموال التي طلبها الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مسحات فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأضاف نصار في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، اليوم الأحد، :"اتحاد الكرة في اجتماعه معنا قبل بداية الموسم تعهد بتحمل المسحات وهناك مساهمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم أيضًا".

وتابع :"بعد اقتراب نهاية الدوري الأول يطالبونا بالمستحقات كيف؟، حتى الآن لم يتواصل معنا أحد لحل هذه المشكلة".

وأنهى :"نخوض المباريات بضغط ولذلك نحتاج مسحتين في الأسبوع على الأقل وبالتالي ستكون التكلفة كبيرة جدًا جدًا".

وكان مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم كشفت أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد قرر تعليق المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا.