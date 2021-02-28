مباشر.. تشيلسي 0 - 0 يونايتد.. قمة الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لقمة الدوري الإنجليزي، ضمن المرحلة الـ26 من المسابقة، بين تشيلسي، ومانشستر يونايتد، والمقررة على ملعب ستامفورد بريدج.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 43 نقطة، فيما يأتي يونايتد في وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة.

تشكيل تشيلسي

ميندي، وأزبيليكويتا، وكريستنسين، وروديجيز، وشيلويل، وهودسون أودوي، وكوفاسيتش، وكانتي، وحكيم زياش، وماونت، وجيرو

تشكيل يونايتد

دي خيا، وان بيساكا، وليندلوف، وماجوير، ولوك شو، وفريد، وماكتوميناي، وجيمس، وبرونو فيرنانديز، وجيرنوود وراشفورد

تفاصيل المباراة:

جاءت أخطر كرة في المباراة ليونايتد في الدقيقة 13، بعد تصويبة لراشفورد من ضربة حرة مباشرة، تصدى لها ميندي، قبل أن تلمس يد هودسون أودوي.

عاد الحكم لتقنية الفيديو، وقرر عدم احتساب ضربة الجزاء واستمرار اللعب.