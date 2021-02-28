صن داونز يكتسح شباب بلوزداد بخماسية بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

تلقت آمال فريق شباب بلوزداد الجزائري في الصعود للأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لضربة موجعة، بعدما تلقى خسارة قاسية 1 / 5 أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي اليوم الأحد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وتجمد رصيد شباب بلوزداد، الذي يسجل ظهوره الثاني في دور المجموعات بدوري الأبطال بعد مشاركته الوحيدة في هذا الدور عام 2001، عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب، بفارق هدف خلف الهلال السوداني، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، عزز صن داونز، بطل المسابقة عام 2016، صدارته للمجموعة، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، لينعش آماله في بلوغ دور الثمانية، في ظل ابتعاده بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي.

واضطر شباب بلوزداد للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة الثالثة، عقب طرد مدافعه شعيب قداد، بعدما تعمد لمس الكرة بيده وهي في طريقها نحو مرمى فريقه، ليحصل صن داونز على ركلة جزاء أحرز منها ثيمبا زواني الهدف الأول في الدقيقة الخامسة.

أدرك شباب بلوزداد التعادل في الدقيقة 44 عبر هدف سجله نجمه أمير سعيود، لكن فرحة الفريق الجزائري بالتعادل لم تدم طويلا، عقب تسجيل بيتر شالوليلي الهدف الثاني لصن داونز في الدقيقة 48.

واستغل صن داونز انهيار شباب بلوزداد، ليحرز ثيمبا زواني وليبوهانج مابوي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 55 و75 على الترتيب، فيما اختتم كيرميت إيراسموس مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 89.

كان من المقرر أن تجرى المباراة بالجزائر يوم الثلاثاء الماضي، غير أن اللقاء تأجل إلى اليوم بعدما رفضت السلطات الجزائرية استقبال صن داونز، بسبب إجراءتها الاحترازية لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد، لاسيما بعد انتشار السلالة الجديدة من الفيروس بجنوب أفريقيا، ليتقرر نقل المباراة إلى العاصمة التنزانية دار السلام.