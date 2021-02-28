بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر وابها في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “النصر وابها” في إحدى مباريات اليوم الاحد 28-2-2021 ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “النصر وابها” على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق الرياضي السعودي “سمير المعيرفي”.

وتقام مواجهة النصر وابها على ملعب مرسول بارك، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت جرينتش.

عاد النصر إلى سكة الانتصارات من جديد في الدوري السعودي، بعدما انتصر على غريمه “الهلال” بهدفٍ دون رد في الجولة الماضية، ويدخل مواجهة اليوم بمعنويات مرتفعة وعينه على تحقيق الفوز الثاني على التوالي.

ويتواجد النصر في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، جمعها من 20 مباراة، فاز في 8 مناسبات، وتعادل في 4، وتلقى 8 هزائم، وسجل لاعبوه 28 هدفًا، واستقبلت شباكه 26.

على الجهة المقابلة، دخل نادي ابها دوامة النتائج السلبية بعد فوزه على الهلال في الجولة 17، حيث خاض الفريق بعدها 3 مباريات في الدوري السعودي خسرها كلها.

ويفصل فريق ابها نقطتين عن منطقة الهبوط، وبشكلٍ عام جمع فريق الجنوب 24 نقطة، من 20 مباراة، انتصر في 7 مناسبات، وتعادل في 3، وخسر 10 مباريات، وسجل لاعبوه 26 هدفًا، ودخل مرماه 35.

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