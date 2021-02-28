فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي

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شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة الاتحاد والقادسية، في إحدى مباريات اليوم الاحد 28-2-2021 ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، والتي يستضيفها استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة).
تعرض الاتحاد لخسارة جديدة أمام “الفيصلي” في الجولة الماضية هي الرابعة له في الدوري السعودي هذا الموسم، وسيسعى للعودة إلى سكة الانتصارات اليوم من أجل خطف المركز الثالث من جاره “أهلي جدة” الذي خسر أمس لحساب الجولة الحالية أمام “الفيصلي”.
في المقابل، يسير القادسية في سلسلة من النتائج الإيجابية والقياسية في الدوري السعودي، إذ يعد الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في آخر 10 جولات، تعادل في 7 مناسبات، وانتصر في 3.
ويقبع القادسية في المركز السابع برصيد 29 نقطة، جمعها من 20 مباراة، انتصر في 7 مباريات، وتعادل في 8 مناسبات، وخسر 5 مرات.
هدف تقدم القادسية “كارلوس أندريا”
هدف تعادل الاتحاد “ألكساندر بيرجوفيتش” 1-1
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