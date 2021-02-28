فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة شباب بلوزداد وصن داونز في دوري ابطال افريقيا “خماسية مدوية للماسانداونا”

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة شباب بلوزداد الجزائري وصن داونز الجنوب أفريقي، في إحدى مباريات اليوم الاحد 28-2-2021، المؤجلة من الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا 2021.

ونقل بث مباشر شباب بلوزداد وصن داونز على قناة بي ان سبورتس HD7، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “عادل خلو”، كما نقل على قناة بين سبورتس كونيكت “الموقع الرسمي”.

وانطلقت صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 14:00 بتوقيت الجزائر، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

تلقى فريق شباب بلوزداد خسارة قاسية ومذلة أمام “صن داونز” بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب بنجامين مكابا بمدينة دار السلام في تنزانيا.

ولم يلعب شباب بلوزداد مباراته أمام صن داونز في موعدها المحدد 23-2-2021، بعدما رفضت السلطات الجزائرية استقبال ممثلي جنوب أفريقيا، نظرًا لتفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في البافانا بافانا، ليقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” الموافقة على إقامتها في دولة تنزانيا.

وتعرض فريق شباب بلوزداد لصدمة قوية في بداية المباراة، وبالتحديد في الدقيقة الثالثة، عقب طرد مدافعه “شعيب قداد”، بعدما تعمد لمس الكرة بيده، وهي في طريقها نحو مرمى فريقه، ليحصل صن داونز على ركلة جزاء، أحرز منها “ثيمبا زواني” الهدف الأول في الدقيقة الخامسة.

وقبل نهاية الشوط الأول الوقت الأصلي للشوط الأول بدقيقة، أدرك شباب بلوزداد التعادل في عن طريق نجمه “أمير سعيود”.

وجاء رد صن داونز قاسيًا في الشوط الثاني، بتسجيله 4 أهداف متتالية، وجاء الهدف الثاني عن طريق “بيتر شالوليلي” في الدقيقة (48)، قبل أن يضيف ثيمبا زواني الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة (55).

وأحرز “ليبوهانج مابوي” الهدف الرابع في الدقيقة (75)، واختتم “كيرميت إيراسموس” مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة (89)، لينتهي اللقاء بنتيجة (5-1) لصالح الفريق الجنوب أفريقي.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد شباب بلوزداد عند نقطة واحدة في قاع ترتيب المجموعة، وبفارق هدف واحد عن صاحب المركز الثالث الهلال السوداني، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، عزز صن داونز، صدارته للمجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، وبفارق 4 نقاط، أمام أقرب ملاحقيه مازيمبي الكونغولي.

اهداف المباراة.

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