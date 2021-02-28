بث مباشر | شاهد الاهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري We “يلا شوت”

شاهد لايف يلا شوت لمباراة “الاهلي وطلائع الجيش” في إحدى مباريات اليوم الاحد 28-2-2021 ضمن الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “الاهلي وطلائع الجيش” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “محمد الكواليني”.

وتقام مواجهة الاهلي وطلائع الجيش على ملعب الاهلي WE السلام، وتنطلق صافرة بداية اللقاء من الحكم المصري “محمود البنا” في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

مر ما يقرب من شهر وبضعة أيام على آخر مباراة للنادي الاهلي في الدوري المصري الممتاز، المنتهية بالتعادل أمام “بيراميدز”، لإنشغاله بمنافسات كأس العالم للأندية، وعودته مباشرة على مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وخلال تلك الفترة تبدلت أحوال جدول الترتيب، حيث يحتل الزمالك الصدارة برصيد 29 نقطة من 12 مباراة، ويتواجد مصر المقاصة في المركز الثاني برصيد 23 نقطة من 14 لقاء، وصعد المصري البورسعيدي إلى المركز الثالث وفي رصيده 22 نقطة من 13 مباراة.

ويأتي الاهلي في المركز الرابع وفي رصيده 21 نقطة من 9 مباريات، انتصر في 6 مناسبات، وتعادل 3 مرات، وهو الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يتذوق طعم الخسارة بعد.

ويغيب عن الاهلي اليوم، كل من “وليد سليمان، علي معلول، صلاح محسن، كريم نيدفيد، محمد محمود، ومحمود متولي” للإصابة، فيما استبعد بيتسو موسيماني، “حمزة علاء، رامي ربيعة، وأحمد رمضان بيكهام” لأسباب فنية، وناصر ماهر لعدم الجاهزية الفنية والبدنية.

على الجهة المقابلة، خاض فريق طلائع الجيش 13 مباراة حتى الآن في الدوري المصري هذا الموسم، انتصر في 3 مباريات، وتعادل في مثلها، وتلقى 7 هزائم.

ويتواجد طلائع الجيش في المركز الـ14 بجدول الترتيب وبفارق نقطتين عن منطقة الهبوط، وفي رصيده 12 نقطة، وسجل لاعبوه 14 هدفًا، ودخل مرماه 17.

يذكر ان آخر مباراة جمعت الاهلي وطلائع الجيش، كانت في نهائي كأس مصر، وتوج المارد الأحمر باللقب بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي (1-1).

..