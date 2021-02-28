كاسانو يعتبر رونالدو صفقة فاشلة في يوفنتوس لسبب غريب!

يعود النجم الإيطالي السابق، أنطونيو كاسانو، ليجدد الهجوم على نجم وهداف يزفنتوس، كريستيانو رونالدو، بعد أن وصفه بالصفقة غير الناجحة، رغم الأرقام الفردية الهائلة التي يحققها البرتغالي.

وقال كاسانو في حديث صحفي مطول أن “يوفنتوس تعاقد مع رونالدو ليفوز بدوري أبطال أوروبا، ومنذ قدومه للفريق (في صيف 2018) ومستوى البيانكونيري متراجع في البطولة القارية”.

وأضاف اللاعب الرحالة، الذي مثل العديد من الفرق خلال مسيرته الكروية: “يوفنتوس عادة ما يفوز بلقب الدوري من دونه، لذلك أعتقد أنه صفقة فاشلة”.

وتابع: “جماهير اليوفي وإداراته ترغب دائمًا في الفوز، وهذا ما كان يحصل في الأعوام الـ120 الماضية، ولكن ماوريسيو ساري (مدرب يوفنتوس السابق) وبيرلو حاولا تغيير هوية الفريق”.

وواصل: “حاول المدربان تطوير أسلوب لعب الفريق أكثر من البحث عن الفوز، وكريستيانو لا يعمل بالطريقة نفسها التي يريدها بيرلو”.

وأكمل: ” إنه مستمر في تسجيل الأهداف، يستلم الكرة ويضعها على قدمه اليمنى أو اليسرى، ويسدد ويسجل، ولكن بيرلو يريد بناء اللعب من الخلف والضغط على الخصم واللعب بين الخطوط، وهذا يعني أن رونالدو لن يشارك كثيرًا في هذه المنظومة. أعتقد أنها 3 سنوات سيئة له مع يوفنتوس”.

وكان اللاعب الأسبق لكل من ريال مدريد، روما، ميلان، وسامبدوريا، قال في تصريحات أخرى مؤخرًا: “رونالدو أناني، لا يهتم إذا سجل زملاؤه أهدافًا، يعيش فقط من أجل تسجيل الأهداف، ولا يعيش من أجل كرة القدم والتمتع بها”.

وأضاف: “لو كان إلى جانبه تشافي، إنييستا، كروس، أو مودريتش، فسيتمكن من تسجيل 50 هدفًا، ولكن في اليوفي الأفكار مختلفة ولدى الفريق أسلوب جديد”.

واختتم: “لنكن صادقين، هو في مشكلة الآن والسنوات تمر على الجميع، بما فيهم هو. رونالدو ظاهرة وقد يسجل ملايين الأهداف، ولكن المشكلة في أفكار أندريا بيرلو وخططه”.

جدير بالذكر أن رونالدو (36 عامًا) يتصدر قائمة هدافي الدوري الايطالي هذا الموسم 2020/21، بـ19 هدفًا.