هيلمان: لست منشغلًا بتجديد عقدي مع الوصل الإماراتي

أعرب البرازيلي أودير هيلمان مدرب فريق الوصل الإماراتي عن تفاؤله بمشوار فريقه في الموسم الحالي.

واكد هيلمان أنه ليس مهتمًا بما يثار بشأن تجديد تعاقده، وقال في مؤتمر صحفي اليوم الأحد قبل مواجهة شباب الأهلي دبي في إياب الدور قبل النهائي لكأس الخليج العربي:” تفكيري في الوقت الحالي ينصب على التدريبات والملعب فقط، مع سعي فريقي لتقديم أقصى طاقته في مواجهة شباب الأهلي يوم الثلاثاء القادم”.

وأضاف هيلمان:” هناك محادثات مع إدارة النادي لتمديد عقدي الحالي حتى عام 2023، ولكن ما يشغلني حاليا هو التدريبات، والعمل مع الفريق، في حال حدوث أي مستجدات على عقدي، سيتم الإعلان الرسمي من قبل إدارة النادي”.

واعترف هيلمان بأن وجود علي سالمين، بعد غيابه عن لقاء الذهاب، مع تحسن حالة حسن إبراهيم الذي كان مصابًا مؤخرًا، من شأنه أن يدعم جهود فريقه في وسط الملعب، بالنظر لجهودها من الناحيتين الدفاعية والهجومية.

وعبر هيلمان عن تطلعه دائمًا لتجاوز الأخطاء التي تتسبب في استقبال الأهداف، لكنه رفض تحميل المسؤولية للاعب بعينه، مؤكدًا أنها مسؤولية تقع على عاتق الجميع ، وأن الفترة القادمة سوف تشهد تحسن الأداء بشكل ملحوظ”.