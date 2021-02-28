نتيجة مباراة اسوان والبنك الاهلي في الدوري المصري “واخيرًا عبدالعال يتذوق طعم الخسارة”

تعرف على نتيجة مباراة “اسوان والبنك الاهلي”، في إحدى مباريات اليوم الاحد 28-2-2021، ضمن الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت تذوق المدرب “علاء عبدالعال” أول خسارة له منذ توليه مهمة تدريب زهرة الجنوب.

نجح فريق البنك الاهلي في الانتصار على اسوان بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب “بتروسبورت”، لينهي بذلك سلسلة الـ8 مباريات دون هزيمة لفريق زهرة الجنوب.

وأهدر فريق اسوان ضربة جزاء في الدقيقة (13)، عن طريق الظهير الأيسر “عمرو الحلواني”، بعد أن تصدى لها الحارس المتألق محمود الزنفلي.

وفي الشوط الثاني، سجل البنك الاهلي الهدف الأول عند الدقيقة (56) عن طريق فادي فريد الذي حول عرضية محمد بسيوني من الجهة اليمنى بتسديدة مباشرة في شباك عمر رضوان.

وأحرز “محمد بسيونى” الهدف الثاني لفريق البنك الاهلي في الدقيقة (71)، بعدما سدد كرة رائعة على الطائر من هجمة شبه إنفراد بالمرمى.

ونقل بث مباشر مباراة اسوان والبنك الاهلي على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “محمد الغياتي”.

وأدار اللقاء الحكم المصري “محمود بسيوني”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

وكان فريق اسوان لم يتذوق طعم الخسارة في آخر 8 مباريات قبل خسارته اليوم، تعادل في 5 مناسبات في الدوري المصري، وانتصر في مباراتين، وفاز على “سوهاج” في كأس مصر.

على الجهة المقابلة، يعد هذا الانتصار هو الثاني لفريق البنك الاهلي في الدوري المصري، الغائب منذ أكثر من شهرين كاملين.

وبهذه النتيجة، رفع البنك الاهلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ14 بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد اسوان عند 17 نقطة في المركز الـ12، بعد خوض الفريقين 14 مباراة.

..