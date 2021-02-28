بث مباشر | مشاهدة مباراة الوداد وكايزر تشيفز في دوري ابطال افريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في إحدى مباريات اليوم الاحد 28-2-2021، المؤجلة من الجولة الأولى بدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا 2021.

وينقل بث مباشر الوداد وكايزر تشيفز على قناة بي ان سبورتس HD7، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما تنقل على قناة بين سبورت ماكس 8 الفرنسية.

وتقام مواجهة الوداد وكايزر تشيفز على ملعب 4 أغسطس بمدينة اواجادوجو في بوركينا فاسو، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت المغرب، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

ويتواجد الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في المجموعة الثالثة، والتي تضم كل من، حوريا كوناكري الغيني، وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

ولم يلعب الوداد في الجولة الأولى أمام كايزر تشيفز بعدما رفضت السلطات المغربية استقبال ممثلي جنوب أفريقيا، نظرًا لتفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في البافانا بافانا، ليقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إقامتها في دولة بوركينا فاسو.

وعاد الوداد بانتصار ثمين من أنجولا بعدما انتصر على “بيترو أتلتيكو” الأنجولي بهدف مقابل لا شيء بالجولة الثانية، في أولى مبارياته بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على ملعب 11 نوفمبر بمدينة لواندا يوم 23 فبراير الجاري.

في المقابل، تعادل كايزر تشيفز مع حوريا كوناكري الغيني بنتيجة (0-0)، في المباراة التي أقيمت يوم 23 فبراير الجاري ايضًا، على ملعب سوكر سيتي بمدينة جوهانسبورج الجنوب أفريقية.

ويحتل نادي حوريا كوناكري ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بعدما لعب مباراتين، ويأتي الوداد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، فيما يقبع كايزر تشيفز في المرتبة الثالثة بنقطة واحدة في رصيده، ويتذيل بيترو أتلتيكو الترتيب دون رصيد.

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