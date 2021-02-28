الامارات | مدرب كلباء: 90 دقيقة تفصلنا عن صناعة التاريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كلباء: 90 دقيقة تفصلنا عن صناعة التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب اتحاد كلباء الاوروغوياني خورخي دا سيلفا ان 90 دقيقة فقط تفصل فريقه عن صناعة التاريخ اذا ما نجح في الفوز على النصر يوم الثلاثاء المقبل في إياب الدور قبل النهائي لمسابقة كأس الخليج العربي والتأهل إلى النهائي للمرة الاولى في تاريخ النادي.

وفاز اتحاد كلباء بنتيجة الذهاب (2-1)، وسيقوده الفوز او التعادل او او الخسارة بهدف نظيف للتأهل.

وقال دا سيلفا في مؤتمر صحافي مساء اليوم: "نأمل ان يحالفنا الحظ والتوفيق ولدينا الحماس والرغبة، ولانتمنى الوصول لضربات الجزاء الترجيحية حيث نطمح الى حسم النتيجة في وقتها الاصلي".

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