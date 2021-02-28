الامارات | دياز: النصر سيهاجم اتحاد كلباء من البداية

شكرا لقرائتكم خبر عن دياز: النصر سيهاجم اتحاد كلباء من البداية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب النصر، الأرجنتيني رامون دياز، أن العميد سيهاجم فريق اتحاد كلباء من بداية مباراة الفريقين في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي، بحثاً عن إحراز هدف مبكر يسهل من مهمة الفريق في المباراة، موضحاً أن النصر قادر على تحقيق الفوز وترجمة الأفضلية التي حققها الفريق بالمباريات الأخيرة.



ويلتقي اتحاد كلباء مع النصر يوم الثلاثاء في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي، وكان اتحاد كلباء قد نجح في تحقيق الفوز بمباراة الذهاب بنتيجة 2-1 في مباراة شهدت طرد لاعب النصر محمد فوزي، بعد مرور 4 دقائق فقط إضافة إلى حصول كلباء على ركلة جزاء أحرز منها هدفه الأول وهو ما يسهل من مهمة نمور كلباء في مباراة العودة.



وقال دياز خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم في نادي النصر: "نواجه فريق قوي ومباراة صعبة ولكننا جاهزون، قدم الفريق ثلاث مباريات رائعة ونجح في تحقيق الفوز نتمنى أن نصل إلى المباراة النهائية في البطولة والمنافسة على اللقب، شخصياً أتمنى الحصول مع النصر على هذه البطولة، أعلم أن الفريق حصل عليها من قبل مرتين ولكني لم أحصل أنا عليها".



وأكد المدرب استعداد لاعب الفريق تيغالي للمباراة، مشيراً إلى أنه فضل راحته المباراة الماضية ليكونن جاهزاً لمباراة كلباء، مشيراً إلى سعادته بمستوى اللاعبين الشباب.

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