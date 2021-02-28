الامارات | ارسنال يقلب الطاولة على ليستر ويحرمه من الانفراد بالوصافة

شكرا لقرائتكم خبر عن ارسنال يقلب الطاولة على ليستر ويحرمه من الانفراد بالوصافة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلب ارسنال الطاولة على مضيفه ليستر سيتي وحرمه من الانفراد بالوصافة ولو مؤقتا عندما تغلب عليه 3-1 الاحد على ملعب "كينغ باور" في ليستر في المرحلة السادسة والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم.

وكان ليستر سيتي البادئ بالتسجيل عبر البلجيكي يوري تيلمانس (6)، ورد المدفعجية بثلاثية البرازيلي دافيد لويز (39) والفرنسي ألكسندر لاكازيت (45+2) والعاجي نيكولاس بيبيه (52).

واستعاد ارسنال توازنه محليا بسرعة عقب الخسارة امام مانشستر سيتي صفر-1 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم والذي خوله الارتقاء الى المركز التاسع مؤقتا برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة امام جاره اللندني توتنهام الذي يستضيف بيرنلي لاحقا.

وحرم أرسنال الذي دخل المباراة منتشيا ببلوغه ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بفوزه الثمين على ضيفه بنفيكا البرتغالي 3-2 حيث ضرب موعدا مع اولمبياكوس اليوناني، مضيفه ليستر من فوزه الثالث تواليا وفض شراكة الوصافة مع مانشستر يونايتد الذي يحل ضيفا على تشلسي لاحقا في قمة المرحلة.

وتجمد رصيد ليستر سيتي الذي كان يمني النفس بمداواة جراحه القارية عقب خروجه المفاجئ من الدور الثاني لمسابقة "يوروبا ليغ" بالخسارة امام سلافيا براغ صفر-2 ايابا الخميس الماضي، عند 49 نقطة في المركز الثالث.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news