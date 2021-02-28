شكرا لقرائتكم خبر عن أتالانتا يواصل انتصاراته ويفوز على سامبدوريا بثنائية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الكروى الأول بنادى أتلانتا انتصاراته بتغلبه على مضيفه سامبدوريا بنتيجة 2-0، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم «سيري آ».

وعلى ملعب ماراتسي، جاء هدفا الضيوف بواسطة جواكيم مايهلي في الدقيقة 50، وروبن جوسينس في الدقيقة 70.

بهذا الفوز الثالث له على التوالي، صعد فريق أتالانتا للمركز الرابع مؤقتا بإجمالي 46 نقطة، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 30 نقطة بالترتيب العاشر بالدوري الذي يتصدره إنتر ميلان.

وفى وقت لاحق اليوم، يستضيف فريق روما نظيره ميلان، في العاشرة إلا الربع مساء اليوم، الأحد، على ملعب «الأولمبيكو»، في قمة مواجهات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإيطالي، حيث يرغب رفاق النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في محاولة تعويض خسارة المباراة الماضية ضد إنتر، واللحاق به في سباق صدارة الكالتشيو.

ويرغب روما في مواصلة الانتصارات للحفاظ على التواجد ضمن المربع الذهبي لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بينما ميلان يرغب في العودة إلى طريق الانتصارات بعد السقوط في آخر مباراتين بالكالتشيو وضياع الصدارة لصالح غريمه إنتر ميلان.

ويحتل روما المركز الرابع برصيد 44 نقطة، فيما يأتى ميلان في المركز الثاني برصيد 49 نقطة، بينما يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب المسابقة برصيد 53 نقطة، بعد الفوز على ميلان بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من المسابقة.