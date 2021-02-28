شكرا لقرائتكم خبر عن علاء إبراهيم يقلب موازين دوري القسم الثاني فى محافظات الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت أمس السبت، مباريات الدور الأول لدورى الممتاز «ب» والمعروف بدورى القسم الثاني المظاليم منافساته التي شهدت قمة الإثارة والندية بين أندية محافظات الصعيد بداية من أندية محافظة الجيزة والذى يمثلها نادي الشرقية للدخان مع أندية محافظات بني سويف -المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان

ونجح ممثل محافظة الجيزة نادي الشرقية للدخان بقيادة علاء إبراهيم لاعب الأهلي الأسبق وهدافه المميز في الانفراد بصدارة المجموعة الأولى الصعيد بعدما نجح في الفوز على طهطا 3/2 بعدما حول تأخره بهدفين إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحافظ على الصدارة بـ 36 نقطة، بينما تجمد طهطا عند 11 نقطة.

وواصل المنيا بقيادة شديد قناوى زحفة ومطاردته للدخان عقب فوزه بهدفين نظيفين على شبان قنا، ليرتفع رصيده 31 نقطة وبقي المهزوم عند 17 نقطة.

وأسفرت مباريات باقي الجولة عن تعادل ديروط مع بترول أسيوط بهدفين لمثلهما وبنفس النتيجة تعادل أسمنت أسيوط مع سمسطا، وسلبيا تعادل الفيوم مع تليفونات بني سويف وبنفس النتيجة تعادل قنا مع كيما أسوان وحقق بني سويف مفاجأة بفوزه على الألومنيوم بمدينة نجع حمادي بهدف نظيف.

فيما تأجل لقاء الإعلاميين مع سوهاج لمشاركة الأخير في كأس مصر مؤخرا أمام أسوان على أن تقام المباراة غدا.