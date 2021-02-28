شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يتعاهدون على الفوز وتعزيز الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاهد لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على الفوز غدًا في مباراتهم المهمة أمام وادي دجلة في بطولة الدوري، وذلك خلال جلسة اللاعبين مع الجهاز الفني.

ووعد اللاعبون ببذل ما بوسعهم في المباراة دون النظر إلى التعثر الذي يعاني منه المنافس في الدوري.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فقرة تأهيلية بالكرة وبدونها، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة.



وقام الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات، لأداء هذه الفقرة التي أشرف عليها باتشيكو بنفسه ومدحت عبدالهادي المدرب العام.

ويسعى الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أعلى فورمة بدنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة في السابعة والنصف مساء غدٍ على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري.