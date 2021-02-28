شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى لنادى الإسماعيلى رفع الحمل البدنى للاعبيه في معسكره المغلق المقام بالعين السخنة والذى انطلق صباح الخميس الماضي، ويستمر حتى الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن خطة الاستعداد لمواجهة الأهلى في قمة الأسبوع الثانى عشر المؤجل والمقرر لها يوم 10 مارس المقبل على استاد الإسكندرية.

ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال معسكر العين السخنة، بجانب تجهيزهم نفسيا قبل مواجهة الأهلى المصيرية للخروج من كبوة النتائج السلبية وبدء مرحلة تصحيح وضعية الدراويش في جدول ترتيب الدورى الممتاز.