شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان» يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسييداد، المقرر لها غدًا الإثنين، في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وغاب عن قائمة المباراة سيرجيو راموس وكريم بنزيما وإيدين هازارد وداني كارفاخال.

وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة، كالآتي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي

الدفاع: فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميندي، شوست

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو، أريباس

الهجوم: أسينسيو، فاسكيز، فينيسيوس، رودريجو، هوجو دورو