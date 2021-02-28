شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يراقب «الغزال» فى مواجهة الأهلي وطلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، المدير الفني، لمواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات الدوري العام، ومن المنتظر أن يضع «موسيماني» عمرو جمال، مهاجم الفريق العسكري، تحت أنظاره خلال المباراة للوقوف على مستواه الفني لحسم موقفه من العودة مرة أخرى إلى «التتش».

ويلعب «جمال» على سبيل الإعارة ضمن صفوف الجيش من النادي الأهلي، وظهر بشكل مميز مع فريقه منذ بداية الموسم الجاري، وكانت لجنة التخطيط بالنادي قد أوصت المدير الفني بمتابعة اللاعب، في ظل رغبته المُلِحَّة فى التعاقد مع مهاجم لتدعيم صفوفه الأمامية، وشارك «جمال» مع الجيش في 11 مباراة حتى الآن، ونجح في تسجيل 4 أهداف، بالإضافة إلى صناعة 3 أهداف أخرى لزملائه.