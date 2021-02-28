شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فنية وتدريبات تأهيلية فى مران الزمالك استعدادًا لمواجهة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية بالكرة وبدونها، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وقام الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات، لأداء هذه الفقرة التي أشرف عليها باتشيكو بنفسه ومدحت عبدالهادي المدرب العام.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك للوصول باللاعبين إلى أعلى فورمة بدنية.

وكان باتشيكو قد عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران وشرح خلال الجلسة للاعبين بعض الأمور الخططية والأدوار المكلفين بها، وبعض التفاصيل الخاصة بلقاء غد أمام وادي دجلة.

وحث المدرب البرتغالي لاعبي الزمالك على التركيز والتفكير في لقاء الغد، وعدم الانشغال بأي أمر آخر.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة في السابعة والنصف مساء غدٍ على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري.