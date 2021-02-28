شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فنية وتدريبات تأهيلية فى مران الزمالك استعدادًا لمواجهة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية بالكرة وبدونها، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
وقام الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات، لأداء هذه الفقرة التي أشرف عليها باتشيكو بنفسه ومدحت عبدالهادي المدرب العام.
ويسعى الجهاز الفني للزمالك للوصول باللاعبين إلى أعلى فورمة بدنية.
وكان باتشيكو قد عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران وشرح خلال الجلسة للاعبين بعض الأمور الخططية والأدوار المكلفين بها، وبعض التفاصيل الخاصة بلقاء غد أمام وادي دجلة.
وحث المدرب البرتغالي لاعبي الزمالك على التركيز والتفكير في لقاء الغد، وعدم الانشغال بأي أمر آخر.
ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة في السابعة والنصف مساء غدٍ على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري.
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