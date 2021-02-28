شكرا لقرائتكم خبر عن خطة كومان تُنهي آمال جريزمان في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ظهر فريق برشلونة بشكل جيد وأدى لاعبوه ببعض الراحة، خلال الفوز على إشبيلية بنتيجة 2-0، في الجولة الـ 25 من الليجا، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ووفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فشل إشبيلية في الصمود أمام تكتيكات رونالد كومان، مدرب برشلونة، الذي تحول إلى اللعب بثلاثة لاعبين في قلب الدفاع ضمن خطة 3-5-2 عند الاستحواذ على الكرة، و5-3-2 بدونها، واستخدم برشلونة هذا الأسلوب مرتين فقط هذا الموسم، حيث حقق به الفوز على بلد الوليد بنتيجة 3-0.

عندما كان يفقد برشلونة السيطرة على الكرة يعود جوردى ألبا إلى مركز الظهير الأيسر وأوسكار مينجويزا إلى قلب دفاع، وفى هذه الأثناء، يتحرك سيرجينو دست إلى خط الوسط، ليكون بجانب فرينكى دى يونج وبيدرى، وتكون الخطة في هذه اللحظة هي 4-4-2.

التغييرات التي أجراها كومان على نظام اللعب أزعجت فريق جولين لوبيتيجى، الذي لم يتمكن من إيجاد طريقة لتجاوز حصون البارسا، ولم تترك خطة كومان الجديدة أي مجال لمشاركة أنطوان جريزمان في التشكيل الأساسى، أو ضمن الذين شاركوا من مقاعد البدلاء، وظل المهاجم الفرنسى بديلاً لمدة 90 دقيقة كاملة، حيث فضل كومان أن يكون لديه مهاجم أسرع مثل ديمبلى.