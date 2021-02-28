شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يستعيد ذاكرة الانتصارات على حساب أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد الفريق الكروي الاول بنادي البنك الاهلي، ذاكرة الانتصارات بعد فترة غياب طويلة عقب فوزه على أسوان بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم «الاحد» ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز .

سجل أهداف البنك الأهلي فادي فريد في الدقيقة 56 ومحمد بسيوني في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

وأهدر أسوان ضربة جزاء عن طريق عمرو الحلواني في الدقيقة 13 كانت كفيلة بقلب موازين المباراة.

وتعد مباراة أسوان مع البنك الاهلى هي الأولى لمدرب البنك الأهلى خالد جلال بعد توليه المسؤولية الفنية خلفا لمدربه السابق محمد يوسف.

بذلك ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 13 نقطة تقدم في ترتيب جدول مسابقة الدورى المصري الممتاز إلى المركز الـ14، وتجمد رصيد أسوان عند النقطة 17 احتل بها المركز الحادي عشر.

وجاءت نتيجة مباراة أسوان مع البنك الأهلى بمثابة المفاجأة على الجميع خصوصا لكونها الأولى للبنك الأهلي منذ فترة طويلة، فضلا عن توقف انتصارات أسوان المتتالية عقب فوزه في مباراتين متتاليتين أمام المقاولون العرب والاتحاد السكندري.