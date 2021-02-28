شكرا لقرائتكم خبر عن شالكة يبحث عن مدير فنى بعد إقالة جروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر نادى شالكة الألمانى بيانا رسميا يعلن خلاله إعفاء بعض موظفيه من مهامهم، إلى جانب إقالة المدرب السويسرى كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق.

وأوضح شالكة، في بيان عبر موقعه الإلكترونى، أنه قرر إقالة جروس مساعده رينير فيدماير، بالإضافة لإعفاء ساشا ريثر، منسق قسم اللاعبين المرخصين، وفيرنر لوثارد، رئيس قسم أداء اللاعبين المرخصين، من مهامهما.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قرر مجلس الإشراف بالنادى، عبر اجتماع بالهاتف، إعفاء يوشين شنايدر من منصب المدير الرياضى، وترك شالكة بأثر فورى.

وتضمن البيان أيضًا تعيين بيتر كنابل، مدير تطوير المواهب الشابة، مسؤولًا عن كافة الأمور الرياضية بالنادى حتى إشعار آخر، بما فيها التخطيط للموسم الجديد.

وأشار شالكة إلى أن كنابل سيكون مدعومًا في مهمته بنوربيرت إلجيرت، مدرب فريق الشباب تحت 19 سنة، ومعه مايك بوسكينس.

وتقرر أيضًا تعيين جيرالد أسامواه، المدير الفنى لفريق تحت 23 سنة، منسقًا لقسم اللاعبين المرخصين حتى نهاية الموسم، لحين التعاقد مع مدير فنى جديد في بداية الموسم المقبل.