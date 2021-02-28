شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع نتائج يوفنتوس.. 3 مدربين ينتظرون سقوط أندريا بيرلو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - برغم من البداية الجيدة للمدرب الشاب أندريا بيرلو مع فريق يوفنتوس وتحقيقه فوزًا مقنعًا في مباراته الأولى بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام ضيفه سامبدوريا، إلا انه سرعان ما سقط في سلسلة من العروض غير الجيدة.

وجد اللاعب السابق لأندية يوفنتوس وميلان وإنتر صعوبة بالغة، خاصة في الدوري الإيطالي، حيث كافح حامل لقب الكالتشيو لتحقيق نتائج إيجابية أمام الفرق التي يفترض أنها «أقل فنيًا» مثل هيلاس فيرونا وكروتوني وبينيفينتو.

النتائج السلبية لليوفي جعلت الفريق يتراجع كثيرًا في جدول ترتيب الكالتشيو، حيث يحتل اليوفي المركز الثالث برصيد 46 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المُتصدر إنتر ميلان الذي يُقدم أفضل مواسمه على الاطلاق منذ سنوات طويلة ويُمكن للأخير زيادة فارق النقاط إلى عشرة نقاط في حال فوزه على ضيفه جنوى مساء الأحد.

تراجع يوفنتوس امتد إلى دوري أبطال أوروبا، حيث تعرض للخسارة خارج أرضه أمام بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي على ملعب الدراجاو.

بالنظر إلى أن مدربي يوفنتوس السابقين - ماوريتسيو ساري وماسيميليانو أليجري - واجهوا الإقالة لفشلهم في الفوز بدوري أبطال أوروبا على الرغم من استمرار هيمنة النادي المحلية، فإن أندريا بيرلو يسير على نفس الخطى.

من خلال هذا التقرير نضع 3 مدربين يمكنهم خلافة أندريا بيرلو في قيادة يوفنتوس



3 - زين الدين زيدان

يبدو أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان صاحب الـ 48 عامًا بات مُرشح بقوة لدخول دائرة الضوء بالنسبة لإدارة يوفنتوس بطل الكالتشيو من أجل خلافة أندريا بيرلو الذي يُعاني في الفترة الأخيرة.

الفرنسي حاليًا هو المدير الفني لريال مدريد وقد تعاقد مع النادي حتى صيف عام 2022. ومع ذلك ، بعد بداية مشرقة في مهمته الثانية على رأس الفائزين بدوري أبطال أوروبا 13 مرة - قدم زيدان أول دوري لريال مدريد اللقب في ثلاث سنوات الموسم الماضي - كان لوس بلانكوس بداية غير موافقة بموسم 2020-21.

إذا لم يتمكن اللاعب السابق من تغيير حظوظ فريقه، وتراجع ريال مدريد عن وتيرته المعروفة عنه، فقد يريحه النادي قبل نهاية عقده. ومع ذلك، بالنظر إلى النجاح الذي حققه في النادي، من غير المرجح أن يفقد ريال مدريد صبره مع زيدان، وربما لن يتخذ قرارًا بشأن المدرب الفرنسي حتى نهاية الموسم على الأقل.

في حالة فشل زيدان في البرنابيو، يُمكن أن يكون يوفنتوس خيارًا مغريًا لمجموعة من الأسباب. الفرنسي هو رجل محبوب للغاية في تورينو بسبب النجاح الذي حققه في النادي خلال مسيرته الكروية كلاعب.

علاوة على ذلك ، قد يؤدي الانتقال إلى يوفنتوس إلى لم شمل زيدان مرة أخرى مع مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، الزوج الذي حقق نجاحًا غير مسبوق لريال مدريد في فترة قصيرة جدًا. ولإضفاء لمسة جمالية على الكعكة، فإن الفرنسي هو المدرب الوحيد الذي فاز بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.

إذا كان يوفنتوس يحمل طموحات دوري أبطال أوروبا، فقد لا يكون هناك أفضل من زيدان ورونالدو لمحاولة الفوز باللقب الأوروبي.

2 - جوليان ناجلسمان

جوليان ناجلسمان، أحد أصغر المدربين النشطين في كرة القدم الأوروبية، نجح في تكوين مكانة خاصة به خلال مسيرته الإدارية القصيرة نسبيًا حتى الآن.

بعد قيادة هوفنهايم إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، أصبح ناجلسمان أصغر شخص يدير 100 مباراة في البوندسليغا قبل أن ينتقل إلى لايبزيغ في الصيف الماضي.

في موسم أول مثير للإعجاب على رأس أحد أحدث 5 أندية في أوروبا ، قاد ناجلسمان فريق لايبزيغ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في حملته الأولى في المسابقة.

ناجيلسمان، الذي أظهر ميلًا للهجوم السريع، يقف على رادار مجموعة من الأندية الأوروبية الكبرى.

في حالة توفر الوظيفة العليا في يوفنتوس، سيكون المدرب البالغ من العمر 33 عامًا بالتأكيد أحد المتنافسين على الرغم من التعاقد مع لايبزيغ حتى عام 2023.

1 - ماسيميليانو أليجري

قد يكون المدرب السابق ماسيميليانو أليجري الخيار الأكثر إغراء ليوفنتوس إذا رحل أندريا بيرلو.

يتمتع الإيطالي البالغ من العمر 53 عامًا بواحدة من أكثر السير الذاتية إثارة للإعجاب في إدارة كرة القدم. اشتهر أليغري بتعدد استخداماته التكتيكية وذكائه، وقد قدم خمسة ألقاب متتالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي خلال فترة ناجحة للغاية في يوفنتوس.

كما قاد البيانكونيري إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، لكن عدم قدرته على الفوز بالمسابقة كلفه وظيفته.

ومع ذلك، يظل المُلقب بـ«ماكس أليجري» أحد أنجح المدربين في تاريخ يوفنتوس. قد يكون متاحًا أيضًا للانضمام إلى النادي في غضون مهلة قصيرة، حيث إنه حاليًا بدون نادٍ بعد مُغادرة البيانكونيري الصيف الماضي.