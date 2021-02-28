شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو: كيليان مبابي أحبط الجميع بمستواه أمام موناكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق ماوريسيو بوكيتينو، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على أداء النجم كيليان مبابى، مهاجم الفريق، بعد الفوز على ديجون 4-0، في الجولة 27 من الدورى الفرنسى.

وقال بوكيتينو، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «مبابى لاعب استثنائى ورائع، لقد أحبط الجميع بأدائه أمام موناكو في خسارتنا بهدفين نظيفين، لكننى لم أتحدث معه بعد هذه المباراة بشكل شخصى، فهو يتمتع بعقلية وشخصية مميزة، وتجاوز الأمر بهدوء تام، وعمل بكل جدية».

وعن الفوز على ديجون، أضاف المدرب: «أنا سعيد جدا بالأداء، ولكن لابد أن تكون الفرحة بحساب، لأنه تتبقى 11 مباراة أخرى في الدورى، يجب أن نفوز بها، لذا الفوز على ديجون خطوة مهمة للمستقبل».

وأشاد المدير الفنى لسان جيرمان أيضا بأداء اللاعبين البدلاء، قائلا: «ما قدمه هؤلاء اللاعبون متوقع، لأنهم لا يلعبون كثيرا، ويجب أن يكونوا مستعدين للمشاركة في أي وقت».

على جانب آخر، تعرض بوكيتينو، لأزمة جديدة وذلك بعد ظهور متمرد جديد في صفوف الفريق.

وكشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن اللاعب ميتشل باكير بدا منفعلا للغاية بعد مباراة ديجون، لعدم مشاركته.

وأضافت أن باكير قاطع لوهلة التدريبات البدنية للاعبين البدلاء بعد المباراة، وركل إحدى أدوات التدريب، مما دفع زميله ليفن كورزاوا للتدخل من أجل تهدئته، ولفتت إلى أن الظهير الأيسر هدأ نسبيا مع الوقت، واعتذر لمدرب اللياقة البدنية، وواصل أداء التدريبات التأهيلية، وابتعد باكير عن المشاركة أساسيا منذ تولى بوكيتينو المهمة مطلع العام الجارى، وجلس أمس بديلا لزميله، عبدو ديالو.