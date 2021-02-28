شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يقود هجوم الاهلي أمام طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسميانى ، المدير الفنى لفريق الأهلي على التشكيل المتوقع الذى سيخوض به مباراة طلائع الجيش، المقرر لها فى السابعه و النصف مساء اليوم الأحد ضمن مباريات بطولة الدورى الممتاز .

ومن المقرر أن يدفع الجهاز الفنى للأهلي فى التشكيل الأساسي، بمحمد الشناوي فى حراسة المرمي، محمود وحيد ، ايمن اشرف، بدر بانون، محمد هانى، حمدي فتحي، عمرو السولية، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، كهربا ، والتر بواليا.

ومن المنتظر أن يحصل محمد شريف على جزء من المباراة بعد الجلسة التى عقدها المدير الفنى مع اللاعب خلال الساعات الأخيرة الماضية، بعد حالة الغضب التى عاشها محمد شريف بسبب إبتعاده عن المشاركة شكل اساسي فى المباريات وهو الأمر الذى يخشي ان يتأثر به اللاعب سلبياً على فرض تواجده فى صفوف المنتخب الوطني.