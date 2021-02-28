شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يتلقى مفاجأة سارة قبل مواجهة ريال مدريد أمام سوسييداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك فيديريكو فالفيردى والبرازيليان مارسيلو ورودريجو، وألفارو أودريوزولا، لليوم الثانى على التوالى في مران ريال مدريد، ما يزيد من احتمالات عودتهم عقب التعافى من إصاباتهم، بما يخفف من حدة الغيابات التي يعانى منها المدرب الفرنسى زين الدين زيدان.

وتابع زيدان عن كثب عملية تعافى كل من اللاعبين الأربعة وإيقاعهم في المران، وقد باتت لديهم فرصة للعودة إلى أرض الملعب في المباراة المقبلة.

وكان اللاعبون الأربعة قد انضموا للتدريبات الجماعية للملكى، بعدما قطعوا شوطا كبيرا في إطار برنامجهم التأهيلى للتعافى بشكل تام من إصاباتهم، وقد شاركوا اليوم في المران الجماعى قبل أن يتخذ زيدان قراره بشأن قائمة اللاعبين الذين سيستدعيهم.

وفى الفترة الأخيرة، افتقد زيدان لجهود ما وصل إلى 9 لاعبين بسبب الإصابة، فقد تدرب ميليتاو وكريم بنزيما اليوم ضمن جزء من المران، الذي أنهياه في الجمانيزيوم.

ولن يتمكن بنزيما من المشاركة في مواجهة ريال سوسيداد، وسيعود إلى اللعب في ديربى مدريد أمام أتلتيكو على ملعب واند متروبوليتانو المقررة في السابع من مارس المقبل.

أما سيرجيو راموس ودانى كارفاخال وإيدين هازارد فقد تدربوا تدريبات بدنية، في الوقت الذي أنهى فيه اللاعبون المتاحون استعداداتهم للقاء ريال سوسييداد، ويأملون أن يواصلوا خلاله سلسلة نتائجهم الجيدة عقب الفوز في جميع المواجهات التي خاضوها في شهر فبراير.