شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبلاية» يستقر على إيقاف مباريات القسم الثالث فى رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على إجراء تعديلات على مواعيد مباريات دورى القسم الثالث هذا الموسم، على أن تتوقف المباريات خلال شهر رمضان الكريم.

يأتى ذلك، فى الوقت الذى قرر فيه أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، إيقاف مستحقات محمود سعد، المدير الفنى لاتحاد الكرة السابق، والذى تم إنهاء عمله أمس، بقرار من اللجنة الثلاثية، والبحث عن مدير فنى جديد، لحين انتهاء التحقيقات الخاصة بلجنة الانضباط فى الأزمات التى شهدها منتخب 2001، بقيادة ربيع ياسين، فى تصفيات شمال إفريقيا بتونس، والتى خرج منها الفريق بسبب وجود أكثر من 19 حالة كورونا.