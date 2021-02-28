شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيكي ألفاريس يحتفظ بلقبه بطلاً للعالم في وزن فوق المتوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفظ المكسيكي ساوول «كانيلو» الفاريس، بلقبه بطلاً للعالم في وزن فوق المتوسط للرابطة العالمية والمجلس العالمي للملاكمة، بفوزه على التركي أفني يلديريم بالضربة الفنية القاضية السبت بملعب «هارد روك» في ميامي بالولايات المتحدة.

ومنذ الجولة الأولى، لم يترك ألفاريس، المتوج باللقب العالمي الموحد في وزن المتوسط، أي حظ لخصمه الذي كان يخوض مباراته الأولى منذ أكثر من عامين.

ونجح ألفاريس في إسقاط يلديريم على الحلبة في الجولة الثالثة، بعد سلسلة من الضربات المتتالية. لكن التركي نجح في النهوض واستكمال النزال، قبل أن يفاجئ مدربه الجماهير بعدم قدرته على الاستمرار في المنافسة، وبالتالي رفض خوض الجولة الرابعة.

وقال ألفاريس الذي حقق الفوز الـ55 في مسيرته الاحترافية بينها 37 بالضربة القاضية: أردت تقديم مباراة كبيرة هنا، وفعلت ما كان يتعين عليّ القيام به كنت بحاجة إلى الضربة القاضية وهذا ما فعلته. لا يهم إذا كانوا أطول أو كانت لديهم قدرة أكبر أو مدرب جيد. أتيت للقيام بعملي، جئت إلى هنا للفوز.

وأُرغِم الفاريس على خوض المباراة ضد يلديريم للحفاظ على حزاميه في تصنيف الرابطة والمجلس العالميين. ويتطلع الملاكم المكسيكي من الآن إلى تحقيق هدفه في أن يكون أول من يتوج باللقب الموحد في فئة الوزن فوق المتوسط. وقال ألفاريس: أريد أن أدخل التاريخ. لم يفعلها أحد سابقاً.

ومن المقرر أن تكون مباراته المقبلة في الثامن من مايو ضد البريطاني بيلي جو ساوندرز بطل المنظمة العالمية، يليه الأمريكي كاليب بلانت بطل الاتحاد الدولي للملاكمة.(أ ف ب)