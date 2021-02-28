شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة ضمك والشباب إلى الاثنين بسبب ظروف الطيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي في كرة القدم، تأجيل مباراة ضمك وضيفه الشباب، ضمن المرحلة الحادية والعشرين إلى الاثنين، بعدما كانت مقررة الأحد.

وقالت اللجنة في بيان مقتضب، إنها قررت تأجيل مواجهة الفريقين لمدة 24 ساعة، بسبب ظروف الطيران.

وسيقام اللقاء الاثنين في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق عصراً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها. ويتصدر الشباب الدوري برصيد 41 نقطة، فيما يقبع ضمك في المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد 17 نقطة.(أ ف ب)