شكرا لقرائتكم خبر عن السومة على خطى حمدالله في إهدار ركلات الجزاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

لا يعد عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر وحده من بين أهم مهاجمي الدوري السعودي الذي يهدر ركلات الجزاء هذا الموسم، فالسوري عمر السومة الفائز بلقب الهداف في 3 نسخ ماضية هو الآخر ركب الموجة، بعدما أضاع ركلته الثانية هذا الموسم من أصل 3 ركلات نفذها وأحرز واحدة فقط منها هذا الموسم، بينما أضاع أمام الهلال والفيصلي.

وأسهم ضياع جزائية السومة أمام الفيصلي في خسارة الأهلي 1-2 ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي، بعدما كان الفريق متقدماً بهدف سجله سلطان مندش في الدقيقة 49، قبل أن يصاب مرمى الدولي محمد العويس بهدفين من جانب أصحاب الأرض عن طريق تافاريس من ضربة جزاء 83 وضربة رأسية من محمد الصيعري 92 ليلحق الأهلي بجاره الاتحاد الذي خسر بنفس السيناريو أمام الفيصلي 1-3.

وزادت حدة الغضب في المعسكر الأهلاوي بعد الخسارة إذ واصل الفريق رفض جميع الفرص للبقاء في المنافسة، وبقي ثالثاً برصيد 35 نقطة واستمر متأخراً بسبع نقاط عن المتصدر الشباب الذي سيخوض الاثنين مباراة ضد ضمك تم تأجيلها لمدة 24 ساعة، بسبب ظروف الطيران.

وكان السومة وزميله محمد العويس قد أشعلا أجواء الأهلي بعد الخسارة من الشباب عندما أطلقا تصريحين متناغمين أكدا فيها أن الأهلي لم يقدم مهراً للفوز بالدوري، وهو ما انقسم الأهلاويون عليه ما بين مع وضد ما قاله اللاعبان لدرجة أن إدارة النادي فتحت باب النقاش معهما معاتبة على ذلك التصريح.

وقفز التعاون إلى المركز الخامس بعد فوزه في افتتاحية الجولة 21 على مضيفه الاتفاق 3-0 في الجولة 21 التي انطلقت الجمعة.

ورفع التعاون رصيده إلى 31 نقطة متقدماً بنقطة عن الاتفاق الذي تجمد رصيده 30 نقطة، ويدين السكري بفوزه لثنائية البارغوياني كاكو وسميحان النابت والكاميروني تاوامبا (26 و46 و94).

وسيواجه التعاون في الجولة القادمة الباطن، بينما يستقبل الاتفاق نظيره النصر.

وبالنتيجة نفسها فاز الباطن على الوحدة 3-0 في افتتاحية الجولة لينهي السماوي عقدة الانتصارات الوحداوية ويقفز للمركز التاسع برصيد 27 نقطة، وهو نفس رصيد الوحدة الذي تراجع للعاشر.

واستطاع الأنجولي فابيو ابرو مهاجم الباطن إحراز هدفين من الثلاثة ليتساوى مع الفرنسي غوميز مهاجم الهلال في صدارة الهدافين برصيد 14 هدفاً، وستكون مباراة الوحدة القادمة أمام الاتحاد.