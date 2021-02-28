شكرا لقرائتكم خبر عن العملاق يوكيتش يهدي دنفر فوزاً ساحقاً على أوكلاهوما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دنفر - رويترز

تألق نيكولا يوكيتش، وسجل ثلاثة أرقام مزدوجة، ليقود دنفر ناجتس لفوز كبير 126-96 على أوكلاهوما سيتي ثاندر في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأحرز العملاق يوكيتش 19 نقطة، واستحوذ على 11 كرة مرتدة، كما مرر 13 كرة حاسمة، فيما ساهم زميله جمال موراي بتسجيل 26 نقطة.

وبدأ ناجتس بقوة من البداية، وسجل أول 13 نقطة في المباراة، ولم يتأخر في النتيجة حتى النهاية.

ووصل تقدم ناجتس إلى 23 نقطة في الربع الأول، قبل أن ينتهي بنتيجة 38-20، فيما أوقف هذا الفوز انتصارين متتاليين لفريق أوكلاهوما سيتي.

واقترب يوكيتش من الوصول إلى ثلاثة أرقام مزدوجة، مع الوصول إلى منتصف المباراة؛ حيث كان قد سجل حينها عشر نقاط، ومرر تسع مرات حاسمة، واستحوذ على ثماني كرات مرتدة.

وحقق يوكيتش في نهاية المباراة ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الثامنة هذا الموسم، وهو الثاني من بين لاعبي المسابقة هذا الموسم خلف راسل وستبروك لاعب واشنطن ويزاردز، في حين تصدر داريوس بازلي قائمة مسجلي النقاط في أوكلاهوما سيتي برصيد 22 نقطة.

