شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يحجز على انتصارات أسوان ويلحق أول هزيمة بعلاء عبد العال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق البنك الأهلي فى خطف ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على مضيفه أسوان بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 13 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ليوقف مغامرة أسوان التى استمرت 3 مباريات متتالية فى الدوري والكأس، وسجل هدفى البنك الأهلي كل من فادى فريد فى الدقيقة 56، ومحمد بسيوني فى الدقيقة 71.

وكان فريق أسوان قد أهدر ركلة جزاء فى الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، سددها عمرو الحلواني ظهير أيسر الفريق وتصدى لها محمود الزنفلي حارس البنك الأهلي بنجاح.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد البنك الأهلي إلى النقطة 13 في المركز الـ 14، فيما يتجمد رصيد أسوان عند النقطة 17 في المركز الـ 12، حيث تعتبر هذه المباراة هي الهزيمة الأولى لعلاء عبد العال منذ توليه تدريب أسوان خلفاً لسامي الشيشيني.

أحداث الشوط الأول..

جاءت بداية الشوط سريعة وحماسية من جانب الفريقين، وظهر أسوان أكثر تنظيماً مع الدقائق الأولى، فيما نجح عمر رضوان حارس مرمى أبناء الجنوب في منع فرصة خطيرة للبنك الأهلي بعد خروجه من مرماه ليمسك بكرة عرضية خطيرة قد تكلف أسوان الهدف الأول.

تراجع فريق أسوان إلى الدفاع في أول 10 قائق بشكل ملحوظة، بسبب الهجمات المتتالية من البنك الأهلي، إلا أن هجمات البنك الأهلي لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى عمر رضوان.

وفي الدقيقة 11 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح أسوان بعد إعاقة تعرض لها أحمد سالم صافي، بعد إعاقته داخل منطقة جزاء البنك الأهلي من قبل محمود الزنفلي حارس المرمى.

ونجح محمود الزنفلي حارس مرمى البنك الأهلي في التصدي لركلة الجزاء التى نفذها عمرو الحلواني، ليمنع شباكه من استقبال الهدف الأول لأسوان.

وفي الدقيقة 32 كاد موسى دياوارا لاعب البنك الأهلي أن ينفرد بمرمى عمر رضوان حارس مرمى أسوان، قبل أن يتدخل محمود شبانة مدافع أبناء الجنوب لإبعاد الكرة.

واحتسب حكم اللقاء دقيقة واحدة وقتا بدلا من الضائع قبل أن يطلق صافرة النهاية معلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أحداث الشوط الثانى..

دفع علاء عبد العال مدرب أسوان في بداية الشوط الثاني بأول تغييراته في المباراة بنزول محمد جمال تريكة على حساب أحمد الألفي لتنشيط وسط الملعب والناحية الهجومية، فيما دفع البنك الأهلي بكريم بامبو على حساب محمد حامد.

في الدقيقة 56، نجح فادى فريد مهاجم البنك الأهلي في إحراز هدف التقدم لفريقه في مرمى عمر رضوان، بعد عرضية متقنة، لم يتردد في تسديدها داخل شباك أسوان.

وأجرى علاء عبد العال مدرب أسوان تبديلين دفعة واحدة بنزول عمر الداحي وحمزة مجدي بدلاً من أحمد عبد الظاهر وعبد العزيز موسى، لتنشيط الناحية الهجومية من أجل إحراز هدف التعادل في الدقيقة 60.

وكاد حمزة مجدي لاعب أسوان يحرز هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 69، لولا تألق محمود الزنفلى حارس مرمى البنك الأهلي، الذى تصدى ببراعة لتسديدة لاعب أسوان.

أضاف محمد بسيوني لاعب البنك الأهلي الهدف الثاني لفريقه في شباك أسوان، بعد انفراده بعمر رضوان حارس مرمى أبناء الجنوب في الدقيقة 71، عقب تمريرة مميزة من فادي فريد.

واصل أسوان هجماته على مرمى البنك الأهلي ولكن دون فاعلية، واحتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 94 معلناً نهاية اللقاء بفوز البنك الأهلي بنتيجة 2/0.

تشكيل الفريقين فى المباراة

عمر رضوان في حراسة المرمى، أحمد سالم صافي، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، عبد العزيز موسى، أحمد عبد الظاهر، عمرو الحلواني، أحمد الألفي، أحمد خالد، إيمانويل إيجيبتور، أحمد صغيري.

فيما بدأ البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

محمود الزنفلي في حراسة المرمى، محمد دبش، محمد بسيوني، بهاء مجدي، معروف يوسف، فادي فريد، أسامة إبراهيم، موسى دياوارا، أحمد ياسين، استيرلا، محمد حامد.