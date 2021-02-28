شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى مبروك يستعيد ذكريات "كان 98": شنط الأكل كانت أهم حاجة فى المعسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فتحى مبروك، مدرب الأهلى الأسبق، ذكريات تتويج منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1998، وقال مبروك فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، قبل المشاركة فى أمم أفريقيا 98، عقدنا مؤتمرا صحفيا، وكانت أقصى التوقعات هو المركز الـ 13 وهذا زعزع الثقة من المسئولين فى المنتخب، استثمرنا الظروف الصعبة التى وضعنا فيها بداية من مطار بوركينا فاسو، وظروف المعسكر، وتعاهدنا على أن يكون لنا دور.

وأضاف مبروك، الأمور كانت صعبة جداً وكان هناك تركيز كبير من اللاعبين والجهاز الفني، ومباراة موزمبيق منحتنا دافعا كبيرا جداً، وكذلك مباراة زامبيا فزنا 4/0، وتخطينا المجموعات وعملنا على باقى الأدوار.

وأشار مبروك إلى أنه فى بداية المعسكر شعرت أن محمود الجوهرى أصابه التوتر بسبب الظروف الصعبة فى المعسكر، وتحدثت معه بأننا يجب أن تعامل مع الظروف لأن كل الفرق تواجه نفس الأسلوب، وبعدها عقد اجتماع مع اللاعبين وحثهم على زيادة الدوافع.

واختتم مبروك قائلا، بمجرد ما رأينا المعسكر كان كل هدفنا "شنط الأكل"، كانوا خايفين يجوعوا، ولاعبى مصر يظهر معدنهم فى الظروف الصعبة، كان معنا لاعبين يعشقون كرة القدم ولديهم إرادة قوية.

وفى مثل هذا اليوم 28 فبراير 1998، نجح منتخب مصر فى التتويج ببطولة الأمم الأفريقية الرابعة فى تاريخ الفراعنة، نجح منتخب مصر فى الفوز باللقب بقيادة الراحل محمود الجوهرى، عقب الفوز على منتخب جنوب أفريقيا بهدفين دون رد، فى البطولة التى أقيمت فى بوركينافاسو.

شارك فى هذه النسخة، 16 منتخبا، بأربع مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، فضمت الأولى أصحاب الأرض بجانب، الكاميرون، وغينيا و الجزائر، وشملت الثانية، تونس، وائير، عانا، توجو، بينما ضمت الثالثة، أنجولا، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، نامبيا، بينما وقع المنتخب المصرى فى الرابعة إلى جانب، المغرب، زامبيا، موزمبيق.

وكان المنتخب قد حل فى المركز الثانى فى المجموعة الرابعة بعد الفوز على موزمبيق بهدفين، وعلى زامبيا بأربعة أهداف نظيفة، والهزيمة أمام المغرب بهدف وحيد.

وفى الدور ربع النهائى واجه المنتخب الوطنى نظيره كوت ديفوار، وانتهى الوقت الأصلى بالتعادل بدون أهداف قبل أن تحسم ضربات الجزاء نتيجة اللقاء.

وفى الدور نصف النهائى حقق الفراعنة فوزًا كبيرًا على صاحب الأرض بهدفين دون رد، قبل أن يتوج بالبطولة الأفريقية على حساب جنوب أفريقيا "البافانا بافانا" بهدفين عن طريق أحمد حسن وطارق مصطفى، ليرفع حسام حسن كابتن منتخب مصر، كأس البطولة، ويحصل معها أيضا على لقب الهداف برصيد 7 أهداف مناصفة مع بنديكيت مكارثى الجنوب إفريقي.