7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 28 فبراير 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها ،3 تطعيمات للاعبى المنتخب الوطنى قبل رحلة كينيا، حسين الشحات يعود لتشكيل الأهلي الأساسي أمام طلائع الجيش الليلة .

3 تطعيمات للاعبى المنتخب الوطنى قبل رحلة كينيا

قرر الجهاز الطبى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، حصول لاعبى منتخب مصر على 3 تطعيمات قبل مواجهة كينيا فى تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكشف مصدر فى المنتخب أن اللاعبين سيحصلون على تطعيمات ضد الحمى الصفراء والحمى النخاعية وشلل الأطفال بجانب دواء للملاريا. حسين الشحات يعود لتشكيل الأهلي الأساسي أمام طلائع الجيش الليلة يعود حسين الشحات، لاعب الأهلي، لتشكيل الفريق فى مباراة طلائع الجيش الليلة ببطولة الدوري الممتاز بعدما غاب عن آخر مباراتين للمارد الأحمر. واستقر بيستو موسيماني المدير الفني للأهلي على الدفع بحسين الشحات أساسياً فى مباراة طلائع الجيش المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

البدرى يرفض إلغاء تدريب المنتخب.. ومران صباحى قبل السفر إلى كينيا

رفض حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، إلغاء مران المنتخب يوم السفر إلى كينيا لمواجهتها يوم 25 مارس المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، وتمسك البدرى بإقامة مران صباحى للاعبين قبل السفر.

المقاولون يؤكد عدم خضوع الفريق لمسحة مباراة المقاصة بعد قرار الجبلاية

كشف المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، عن عدم خضوع الفريق والجهاز الفني للمسحة الطبية للكشف عن كورونا، والتى كان من المقرر إجراؤها أمس السبت استعداداً لمباراة مصر المقاصة المقبلة، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

اتحاد الكرة يلغى "المراقب الطبى" فى مباريات الدورى

استقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على إلغاء منصب المراقب الطبى فى مباريات مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، وتم إخطار اللجنة الطبية بالجبلاية برئاسة محمد سلطان بعدم تعيين مراقبين طبيين للمباريات المقبلة.

كشف عصام سالم، المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، حقيقة تجدد المفاوضات مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول لتجديد تعاقده، الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، خاصة أن الإدارة لديها رغبة كبيرة فى استمرار اللاعب وعدم رحيله بعد نهاية تعاقده.