شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لبيراميدز يحفز اللاعبين فى التدريب ويطالبهم بالفوز على المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ممدوح عيد، الرئيس التنفيذى لنادى بيراميدز، على حضور التدريب الجماعى للفريق الكروى الأول الذى أقيم على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى فى اللقاء المقرر له الثلاثاء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وحرص عيد على مؤازرة اللاعبين وتحفيزهم من أجل استعادة نغمة الانتصارات فى الدورى، حيث حقق بيراميدز 4 انتصارات بالدوري فقط، وكانت على حساب سيراميكا والمقاولون العرب والإنتاج الحربى وطلائع الجيش وتعادل مع الأهلى والزمالك والجونة والبنك الأهلى وسموحة والاسماعيلى ووادى دجلة وخسر من إنبى والاتحاد السكندري وسجل 16 هدفا فى 13 مباراة وتلقت شباكه 13 هدفا بواقع هدف فى كل مباراة، ويحتل الفريق المركز السابع حاليًا برصيد 19 نقطة.

وتحدث الرئيس التنفيذى مع اللاعبين حول ضرورة استعادة الثقة فى أنفسهم خاصة أنهم من أبرز النجوم على الساحة الرياضية فى الوقت الحالى، ويمتلكون أعلى إمكانيات.

وشدد ممدوح عيد على اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز على المصرى البورسعيدى، واقتناص الثلاث نقاط التى ستكون نقطة انطلاقة جديدة للفريق فى الدورى.

وحرص المدير الفنى لبيراميدز الأرجنتينى أروابارينا على تعديل موعد تدريب الفريق السماوى بعد التعادل المخيب أمام الجونة بهدف لكل فريق فى المباراة الماضية بمسابقة الدورى، حيث أصبح يخوض بيراميدز تدريباته صباحًا بدلاً من خوضها فى السادسة مساءً.

واستعان المدير الفنى بمواجهة المصرى وسيراميكا التى انتهت بالتعادل 2 / 2 من أجل الوقوف على مفاتيح لعب فريق المصرى، ونقاط القوة والضعف فى صفوفه والعمل على غلق المساحات أمام عناصره الخطيرة، مع استغلال الثغرات التى قد تسهل مهمته فى تحقيق الفوز.