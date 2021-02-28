شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقوم طاهر محمد طاهر بمهمة مزدوجة فى مباراة الأهلى والطلائع الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب النادي الأهلي، من جديد إلى قائمة الفريق الأحمر بعد تعافيه من الإصابة التى منعته من المشاركة مع الفريق بعد العودة من كأس العالم للأندية، حيث حصد مع المارد الأحمر الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

طاهر محمد طاهر تنتظره مهمة مزدوجة فى مباراة اليوم أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، وبخلاف الدور الفنى الذى قد يلعبه طاهر في المباراة، فمن المتوقع أن يقوم طاهر بدور المترجم لبيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق، وذلك بسبب غياب مترجمه، حيث خضع الدكتور عمرو محب، مترجم الجنوب أفريقي لعملية جراحية، الجمعة الماضى، ليتأكد غيابه عن المباراة.

ونظراً لإتقان طاهر محمد طاهر لعدة لغات خاصة الفرنسية، فمن المتوقع أن يقوم طاهر محمد بمهمة نقل التعليمات من موسيماني لزملائه بالفريق خلال مباراة طلائع الجيش.

ويخوض فريق الأهلي في السابعة والنصف مساء اليوم ،الأحد، واحدة من المباريات الصعبة في بطولة الدوري الممتاز حينما يلتقي مع طلائع الجيش بإستاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة واضعاً نُصب عينيه على ضرورة الفوز من أجل العودة للانتصارات بعد الخسارة الأخيرة من سيمبا التنزاني ببطولة أفريقيا، ويتطلع المارد الأحمر لتصحيح المسار بالفوز على طلائع الجيش.

ويعلم الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني أن الطلائع خصم صعب بدليل أنه قدم مباراة قوية أمام الأهلي منذ شهور قليلة في نهائي كأس مصر قبل أن يحسم الأهلي اللقب بضربات الجزاء الترجيحية.

ويعول موسيماني في مباراة الليلة على أوراقة الرابحة المُتمثلة في عدة لاعبين منهم ، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد هاني وأجاي وبواليا وأيمن أشرف وياسر أبراهيم وبدر بانون ومعهم الحارس المُتألق محمد الشناوي، فيما يتواصل غياب على معلول للإصابة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بترتيب الدورى برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، خلف الزمالك المتصدر بـ29 نقطة من 12 مباراة، ومصر المقاصة صاحب المركز الثانى بـ23 نقطة من 14 مباراة، حيث لعب الأهلى 9 مباريات فقط حيث تتبقى له 4 مواجهات ضد سموحة والإسماعيلى وإنبى والزمالك وحال الفوز فيهم جميعا سيصل للنقطة 33 ويعتلى صدارة الدورى، وحال الفوز فى المباريات التى تم تأجيلها بسبب مشاركته فى مونديال الأندية وعددها 3 سيصل للنقطة 30 ويتصدر الدورى بفارق نقطة عن الزمالك.