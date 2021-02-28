شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين أسوان والبنك الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من عمر مباراة أسوان والبنك الأهلي، التى يستضيفها استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 13 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، وكان فريق أسوان قد أهدر ركلة جزاء فى الدقيقة 11 من عمر الشوط، سددها عمرو الحلوانى ظهير أيسر الفريق وتصدى لها محمود الزنفلى حارس البنك الأهلي بنجاح.

وجاءت بداية الشوط سريعة وحماسية من جانب الفريقين، وظهر أسوان أكثر تنظيماً مع الدقائق الأولى، فيما نجح عمر رضوان حارس مرمى أبناء الجنوب في منع فرصة خطيرة للبنك الأهلي بعد خروجه من مرماه ليمسك بكرة عرضية خطيرة قد تكلف أسوان الهدف الأول.

تراجع فريق أسوان إلى الدفاع في أول 10 قائق بشكل ملحوظة، بسبب الهجمات المتتالية من البنك الأهلي، إلا أن هجمات البنك الأهلي لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى عمر رضوان.

وفي الدقيقة 11 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح أسوان بعد إعاقة تعرض لها أحمد سالم صافي، بعد إعاقته داخل منطقة جزاء البنك الأهلي من قبل محمود الزنفلي حارس المرمى.

ونجح محمود الزنفلي حارس مرمى البنك الأهلي في التصدي لركلة الجزاء التى نفذها عمرو الحلواني، ليمنع شباكه من استقبال الهدف الأول لأسوان.

وفي الدقيقة 32 كاد موسى دياوارا لاعب البنك الأهلي أن ينفرد بمرمى عمر رضوان حارس مرمى أسوان، قبل أن يتدخل محمود شبانة مدافع أبناء الجنوب لإبعاد الكرة.

واحتسب حكم اللقاء دقيقة واحدة وقتا بدلا من الضائع قبل أن يطلق صافرة النهاية معلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

كان أسوان قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

عمر رضوان في حراسة المرمى، أحمد سالم صافي، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، عبد العزيز موسى، أحمد عبد الظاهر، عمرو الحلواني، أحمد الألفي، أحمد خالد، إيمانويل إيجيبتور، أحمد صغيري.

فيما بدأ البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

محمود الزنفلي في حراسة المرمى، محمد دبش، محمد بسيوني، بهاء مجدي، معروف يوسف، فادي فريد، أسامة إبراهيم، موسى دياوارا، أحمد ياسين، استيرلا، محمد حامد.