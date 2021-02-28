شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يؤكد عدم خضوع الفريق لمسحة مباراة المقاصة بعد قرار الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، عن عدم خضوع الفريق والجهاز الفني للمسحة الطبية للكشف عن كورونا، والتى كان من المقرر إجراؤها أمس السبت استعداداً لمباراة مصر المقاصة المقبلة، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”، انتظرنا الوفد الطبي لأخذ المسحة للاعبى الفريق قبل مباراة المقاصة بالأمس، ولكن لم يأتي أحد، حتى الآن لا يوجد خبر أيضاً عن اجراء المسحة.

وأضاف عادل، لا نرى مشكلة فى قرار الجبلاية بعدما إجراء المسحات الطبية قبل المباريات بـ 72 ساعة وأن يتم إجراؤها أسبوعياً، فالحياة مستمرة بشكل أو بآخر، والأوضاع لم تصبح مثل السابق، ولذلك لا مشكلة في تباعد الفترة بين إجراء المسحات.

وقررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة إلغاء مسحات كورونا للاعبين والمدربين قبل مباريات الدورى وكأس مصر هذا الموسم، كما كان الوضع منذ انطلاق الموسم الحالى والمنصرم فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.